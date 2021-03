Baseggio niet te spreken over wat Anderlecht met Trebel doet: "Zet hem toch maar eens"

Adrien Trebel blijft bij Anderlecht vooral aan de kant zitten. Sinds midden februari speelde hij niet meer, tot groot ongenoegen van Walter Baseggio.

Een halfuurtje mogen Trebel opdraven, in de 0-0 midden februari tegen Cercle Brugge. Daarna kwam er niets meer. En dat terwijl hij wel helemaal fit is na maanden out te zijn geweest met een knieblessure.

Walter Baseggio zou alvast niet twijfelen om hem op te stellen. “Hij is geen nummer ‘10', maar zijn neus staat wel altijd richting de goal van de tegenstander”, zegt Baseggio aan HLN. “En vooral: hij legt durf en risico in zijn spel. In mijn tijd speelden we ook met twee spitsen, Aruna en Jestrovic. Ik moest hen bedienen en Vanderhaeghe of Hasi waakte over het evenwicht. Dat werkte goed.”

Wordt Trebel dan misschien de man van de play-offs? “Ach, deze situatie... doet pijn. Anderlecht heeft élf matchen gewonnen dit seizoen. Op dertig speeldagen. Daar ligt het probleem, met een gelijkspel ben je niks. De bekermatch tegen Genk wordt cruciaal. Sneuvel je, dan is dat wéér een klap. Maar haal je de finale, dan ga je met een geweldig gevoel die laatste vier matchen in. Zet Trebel toch maar eens, zou ik zeggen.”