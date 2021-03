Mbaye Leye wil seizoen goedmaken met bekerfinale: "Van een kloteseizoen iets moois maken"

Op zijn persbabbel naar aanleiding van de bekermatch van Standard tegen Eupen wees Mbaye Leye op het belang van de beker voor zijn team.

Wil Mbaye Leye de bekerfinale spelen, dan moet hij met Standard zaterdagavond voorbij Eupen. De kansen liggen volgens de trainer van de Rouches gelijk verdeeld. “Er is geen favoriet”, klinkt het snel.

De kern van Standard is zo goed als volledig beschikbaar. Enkel Vanheusden is er niet bij, zo weet Leye te vertellen. Met Bastien dus. “Hij heeft de hele week kunnen trainen. Ook alle coronatesten waren negatief.”

Al wordt Eupen geen vogel voor de kat. “We hebben de match voorbereid zoals we dat bij de voorgaande bekermatchen tegen Seraing, Kortrijk en Club Brugge hebben gedaan. We weten dat we deze match niet licht moeten opnemen. Voor mij is er geen duidelijke favoriet. Het is 50-50. We gaan tegen een goede ploeg spelen. We staan voor een deur en als we die open stampen, kunnen we in een kloteseizoen nog iets moois doen.”