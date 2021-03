Silvio Proto kritisch over de aanpak van Mbaye Leye: "Ik was sprakeloos"

Standard kent geen goed seizoen, maar het zit wel in de halve finales van de Croky Cup nadat het competitieleider Club Brugge had uitgeschakeld (1-0). Een straffe prestatie van de Rouches maar een paar dagen later werd er in de competitie verloren tegen Moeskroen. Proto ziet een reden daarvoor.

Volgens Silvio Proto valt er Standard-trainer Mbaye Leye ook wel iets te verwijten wat de nederlaag van afgelopen weekend tegen Moeskroen betreft. Hij verwijst daarbij naar de speech van Leye na de gewonnen bekerwedstrijd tegen Club Brugge waarin hij die spelers niet eens feliciteerde. "Zonder kritiek te willen geven: ik was sprakeloos", zegt Proto in de podcast van Anderlecht. "Zijn ploeg heeft net gewonnen van Club, dat er met kop en schouders bovenuit steekt. Dan moet je de spelers krediet en vertrouwen geven. Het resultaat was nu omgekeerd, want ze gingen verliezen in Moeskroen." Beker Na amper drie punten te pakken in de laatste zeven competitiewedstrijden zijn de Rouches teruggezakt naar een twaalfde plek in de stand. De beker lijkt nu voor hen de kortste weg naar Europa. Zaterdag neemt Standard het in de halve finales van de Croky Cup op tegen Eupen.





