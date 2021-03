Beñat San José kan zomaar geschiedenis schrijven met Eupen: "Het zou een droom zijn"

KAS Eupen kan zaterdagavond met winst tegen Standard geschiedenis schrijven. Het kan zich voor het eerst in de clubgeschiedenis plaatsen voor de finale van de Beker van België. De spanning stijgt dus aan de Oostkantons.

Toch zal het geen gemakkelijke opgave worden. De Rouches beleven een teleurstellend parcours in de competitie en lijken een kruis te moeten maken over hun ambities voor de play-offs. De beker lijkt dus nog de enige mogelijkheid op Europees voetbal: “Standard is favoriet. Het blijft een grote club die weet wat het is om prijzen te pakken. De druk ligt dus bij hen”, vertelt Beñat San José aan Sporza.

De Panda’s kegelden in de vorige ronde KAA Gent uit het toernooi en hopen het kunststukje te herhalen. Een bekerfinale voor Eupen? Dat zorgt voor de nodige spanningen: “Ook wij hebben nu gezonde stress. We kunnen geschiedenis schrijven. Daar willen we hard voor gaan dus hebben we ook een week hard getraind. Het zou een droom zijn.”