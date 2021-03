Moussa Sissako wil prijzen pakken: "Zelfs als je jong bent"

Zelf is hij fan van Sergio Ramos en Paolo Maldini, maar nu wil hij ook naam maken als zichzelf. De jonge Malinees Moussa Sissako gaat er vol voor.

Moussa Sissako was de voorbije weken goed bezig bij Standard en wil nu op dat elan doorgaan. "Hij heeft alle kwaliteiten van een moderne verdediger", was ook Mbaye Leye al vol lof.

"Dat de club vorig jaar de optie op me lichtte, ook al speelde ik geen match bij de A-ploeg? Dat heeft mijn vertrouwen een boost gegeven", aldus Sissako zelf. "Ik wist dat ik ooit wel mijn kansen zou krijgen."

© photonews

Ook in de Beker van België tegen Eupen wil hij er nu staan: "We willen prijzen winnen. Dat wil elke speler, ook als hij jong is."

"Als we met dezelfde determinatie en kwaliteit spelen als tegen Club Brugge, dan zie ik het ook allemaal wel goedkomen."