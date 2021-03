Anderlecht heeft nieuwe spits op het oog: 13 goals, 3 assists en zondagavond nog matchwinnaar

Terwijl RSC Anderlecht onderuit ging in de Beker van België, was er een potentiële aanwinst matchwinnaar voor zijn team. Het is paars-wit klaarblijkelijk menens.

RSC Anderlecht stuurde een scout naar de wedstrijd tussen Volos en AEK Athene in de Griekse topcompetitie. En dat is volgens Griekse media niet zomaar. Neen: ze zien wel wat in Anastasios 'Tasos' Douvikas, een 21-jarige aanvaller. 13 goals, 3 assists Die is dit seizoen helemaal aan het ontbolsteren. Over alle competities heen wist hij tegen AEK Athene al zijn dertiende goal van het seizoen te scoren - meteen ook goed voor de drie punten in een 1-0 zege. Douvikas wist ook al drie assists te vergaren in 2664 speelminuten, waardoor hij om de 166.5 minuten van waarde is voor de Griekse subtopper.