Deze Trebel kan Anderlecht toch heel goed gebruiken? Laat hem dan ook spelen

Het Anderlechtse middenveld kon tegen een lager blok van Genk weeral niet veel creëren. In hoogste nood deed Vincent Kompany eindelijk nog eens een beroep op Adrien Trebel en die scoorde ook. De vraag is of de ervaren middenvelder niet meer kansen moet krijgen?

Trebel heeft nog steeds een contract tot 2023 bij paars-wit, maar werd na zijn knie-operatie nog niet al te veel gebruikt. De voorbije drie competitiewedstrijden bleef hij zelfs verstoken van speelminuten. Dat er hogerop onvrede is over zijn zwaar loon is algemeen geweten, maar hem niet gebruiken lijkt toch op verspilling van kwaliteit.

Plaats van Lokonga

Trebel is niet de spelverdeler en is ook niet de pure verdedigende middenvelder. Daar ligt het probleem: hij rendeert eigenlijk het best op de plaats van Sambi Lokonga, niet die van Cullen. En de kapitein - die de voorbije weken wel geen al te hoog niveau haalde - opzijzetten is altijd een beetje 'tricky'. Maar Trebel liet in zijn halfuur tegen Genk wel meer zien dan sommigen in 90 minuten.

Waarom hem dan niet meer gebruiken? "De ervaring van Adrien is altijd een pluspunt, maar elke beslissing wordt genomen in functie van de ploeg", draaide Kompany zondag wat rond de hete brij. "Hij kan altijd iets bijbrengen wel."

© photonews

Trebel was ook de eerste sinds oktober 2019 (!) die eens een vrije trap kon scoren. Anderhalf jaar is lang voor die statistiek eens aan te vullen. Vooral voor een club die prat gaat op de technische bagage van zijn spelers. Stilstaande fases in het algemaan zijn trouwens een probleem voor paars-wit. "We hebben daar inderdaad heel weinig gelegenheid toe, maar daar wordt zwaar de nadruk op gelegd op training. We willen er meer mee doen."

Waarom dan Trebel niet opstellen? Hij heeft de techniek, de grinta en ook de leiderskwaliteiten. Het enige probleem dat wij zien is dat de Fransman ook te veel naar zich toe kan trekken. Dat hij zijn kwaliteiten op een gegeven moment gaat overschatten. Maar goed, of er momenteel zoveel beter rondloopt...