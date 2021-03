Mbaye Leye verandert het geweer van schouder: Spelers krijgen dit keer wel een beloning

Mbaye Leye kreeg de afgelopen weken serieus wat kritiek. Er werd hem verweten dat hij meer had kunnen doen om zijn spelers te motiveren. Vooral dat hij zijn spelers niet eens feliciteerde na het gewonnen bekerduel tegen Club Brugge viel zwaar bij sommigen.

De voorbije weken was het niet altijd even makkelijk voor Mbaye Leye. De Standard-coach kreeg veel kritiek op zijn manier van werken aangezien de Rouches geen enkele keer konden winnen in hun laatste zeven competitiematchen.

Harde aanpak

Toen er uiteindelijk dan toch eens gewonnen werd bleef Leye hard voor zijn spelers ondanks dat ze net topfavoriet Club Brugge uit de Croky Cup hadden gekegeld na een 1-0 overwinning in de kwartfinales. In plaats van zijn spelers achteraf moed in te spreken bleef hij hard en weigerde hij zelfs zijn spelers te felicteren.

Deze keer verandert de Standard-coach het geweer echter van schouder en kiest hij voor een zachtere aanpak nadat zijn team zich afgelopen zaterdag wisten te kwalificeren voor de bekerfinale. De Rouches gingen met 0-1 winnen op bezoek bij Eupen.

Beloning

Leye geeft zijn jongens nu als beloning twee dagen vrijaf, dat meldt La Dernière Heure. Pas dinsdag worden ze weer op training verwacht en starten ze met de voorbereiding op de competitiewedstrijd van komende vrijdag tegen... Genk, toevallig ook hun tegenstander in de bekerfinale.

Een belangrijk duel voor beide ploegen met het oog op de play-offs.