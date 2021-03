Ferme reacties na dubieuze fases in #GNTCLU: "Club heeft geen hulp nodig" vs "Als we de totale rekensom maken, krijgen we nog mooie weken ..."

Gent - Club Brugge eindigde op 0-4. Maar het had ook anders kunnen lopen. Als de Buffalo's voor rust hun kansen afmaken. Al zagen ze bij Gent ook nog enkele andere zaken, zoals enkele strafschopsituaties en een mogelijke uitsluiting. Ook Philippe Clement reageerde op de zaak.

"Sobol duwt me wat op Mignolet, daarna word ik tegen de grond getrokken door de doelman. Zelf vond ik niet dat ik een fout had gemaakt en ik ging voor de bal, maar ik zou beelden moeten zien om zeker te zijn", aldus Laurent Depoitre over een eerste strafschopfase.

"En in de eerste minuut van de tweede helft was er ook een fout op mij van Denswil, ook al is de bal daar niet. Hij legt me op de grond, dat had ook strafschop kunnen zijn." Een gevoel dat ook leefde bij Sven Kums, die een tik kreeg van Hans Vanaken en daar een tweede gele kaart op zijn plaats vond: "De arbitrage was raar", klonk het.

Rekensom

Hein Vanhaezebrouck van zijn kant zag de fases ook: "Ik wil niet dat Gent geholpen wordt, maar ik wil wel dat de VAR correcte beslissingen neemt. Als die strafschop begin tweede helft wordt gefloten, dan spreken we nu misschien niet over De Ketelaere."

Vanuit het winnende kamp reageerde Philippe Clement: "In de fase met Mignolet is het voor mij Depoitre die eerst de fout maakt. In de fase met Denswil had de bal zeker op de stip gekund. Of de VAR nu met ons was? Als we de hele rekensom maken, dan staan ons nog mooie weken te wachten."