Van den Brom legt uit wanneer de klik is gekomen bij Genk: "Net daardoor lieten ze het elftal minder functioneren en heb ik de analyse gemaakt"

John van den Brom heeft KRC Genk naar de bekerfinale geleid, terwijl ook play-off 1 bijna binnen is. Ook de Nederlander kwam enkele obstakels tegen op zijn weg, maar uiteindelijk is het doel behaald. Eén ingreep bleek achteraf cruciaal.

“Ik heb de eerste weken altijd beweerd dat Junya Ito, Theo Bongonda en Paul Onuachu heilig waren”, valt John van den Brom met de deur in huis bij Het Laatste Nieuws. “Zij zorgden voor de goals en voor de assists. Ik maakte er zelfs een onderling spelletje van.”

Toch moest de coach van KRC Genk zijn standpunt herzien. “Op een bepaald moment werden zij minder bepalend. Net daardoor lieten ze het elftal minder functioneren. Dan heb ik de analyse gemaakt.

“We hadden moeite om het spel te maken én om in de zestienmeter van de tegenstander te maken. Dat laatste was altijd onze sterkte. In een 3-4-3 mis je een nummer tien die kan aansluiten.”

Uiteindelijk was Kristian Thorstvedt de schakel. “Hij doet het harstikke goed”, besluit van den Brom. “Niet alleen omdat hij vlot scoort, maar net omdat hij telkens in de zestienmeter komt. Plus: Thorstvedt is een kerel. En dat hadden we nodig.”