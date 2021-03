Noa Lang is duurste speler in België: Club Brugge neemt bovenhand in de top 10

Deze zomer nam Club Brugge Noa Lang over van Ajax, een voltreffer zo blijkt. Want volgens de website 'Transfermarkt' pronkt hij bovenaan het lijstje van duurste spelers in de Pro League. Daarnaast krijgt hij in het lijstje gezelschap van heel wat ploeggenoten.

De 21-jarige Nederlander is de revelatie in de Belgische competitie. Hij had maar weinig moeite met zijn overstap naar de Jupiler Pro League en liet in 29 optredens maar liefst 13 keer de netten trillen en deelde daarnaast ook nog eens negen assists uit voor blauw-zwart. Club Brugge heeft dus duidelijk goud in handen want zijn waarde wordt nu al rond de 20 miljoen euro geschat. Als hij nog een jaartje in het Jan Breydelstadion zou blijven, dan kan volgens Transfermarkt zijn prijskaartje zelfs verhogen tot 30 miljoen euro. Topschutter Paul Onuachu volgt met zijn 25 doelpunten op de tweede plaats met een bedrag rond de 17 miljoen euro. Charles De Ketelaere vult het podium verder aan met een waarde rond de 16 miljoen euro. Voor deze bedragen werd er door Transfermarkt gekeken naar de prestaties van de spelers, maar ook naar de leeftijd en de duur van het contract. Het wil dus niet meteen zeggen dat Club Brugge een bedrag van 20 miljoen euro zal ontvangen voor Noa Lang. De top tien marktwaardes volgens Transfermarkt

01. Noa Lang (Club Brugge) - 20 miljoen euro

02. Paul Onuachu (KRC Genk) - 17 miljoen euro

03. Charles De Ketelaere (Club Brugge) - 16 miljoen euro

04. Hans Vanaken (Club Brugge) - 15 miljoen euro

05. Roman Yaremchuk (KAA Gent) - 13 miljoen euro

06. Albert Sambi Lokonga (Anderlecht) - 12 miljoen euro

07. Odilon Kossounou (Club Brugge) - 12 miljoen euro

08. Zinho Vanheusden (Standard) - 12 miljoen euro

09. Yari Verschaeren (RSC Anderlecht) - 11 miljoen euro

10. Jhon Lucumi (KRC Genk) - 11 miljoen euro De nieuwe marktwaarden in de Jupiler Pro League zijn bekend:

