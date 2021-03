Mag Sambi Lokonga telefoontje van de bondscoach verwachten? "Hij moet eerst meer patron worden bij Anderlecht"

Volgende week beginnen de Rode Duivels aan de start van hun WK-kwalificaties tegen Wales. Bondscoach Roberto Martinez zal vrijdag de definitieve namen uit zijn selectie bekend maken. Zit er ook deze keer een nieuwkomer van Anderlecht aan te komen?

De naam van Sambi Lokonga werd de laatste maanden meermaals gelinkt aan de nationale ploeg. Ook Vincent Kompany heeft verschillende keren duidelijk gemaakt dat zijn aanvoerder er klaar voor is. Door de langdurige blessure van Axel Witsel moet de bondscoach alvast op jacht naar een nieuwe middenvelder.

Toch is niet iedereen even overtuigd van het paars-witte jeugdproduct: “Albert Sambi Lokonga moet eerst nog meer de patron worden bij Anderlecht. Je hebt nog altijd het gevoel dat hij een type als Josh Cullen naast zich nodig heeft om goed te kunnen zijn. Het is eigen aan jonge spelers, maar daarnaast is hij onregelmatig. Hij heeft goede matchen gehad, maar als je hem dan twee weken later bezig ziet merk je meteen dat hij moeilijkheden heeft om het niveau vast te houden”, vertelt analist Franky Van der Elst aan Gazet van Antwerpen.

Ondanks zijn piepjonge leeftijd heeft de aanvoerder van RSCA al heel wat ervaring op het hoogste niveau. Ook dit seizoen kwam hij 23 keer in actie, daarin was hij goed voor twee doelpunten en evenveel assists. Mager, vindt de analist: “Ik heb niet het gevoel dat hij dit seizoen een geweldige sprong aan het maken is. Al is hij wel aan het groeien in zijn verdedigende werk.”