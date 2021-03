Gianni Bruno is de key to succes bij Zulte Waregem

Gianni Bruno is aan een mooi seizoen bezig bij Zulte Waregem. Elke week opnieuw stond hij in de basis en hij bedankte Francky Dury daarvoor door het maken van 17 doelpunten en het geven van vijf assists. Vooral de afgelopen weken is er geen houden aan de 29-jarige spits.

Dat Gianni Bruno al 29 jaar oud is, kan je misschien wel verbazen. De Belgische spits speelt pas sinds 2017 terug in ons land. Via de jeugd van Club Luik en Standard koos hij voor de jeugdopleiding van Lille. In de Ligue 1 kon hij debuteren bij het eerste elftal van Lille, maar nooit volledig doorbreken. In het seizoen 2013/14 werd Bruno uitgeleend aan Bastia. Bij Bastia wist hij acht keer de weg naar doel te vinden in 31 wedstrijden. Na dat seizoen moest hij terug naar Lille, maar daar had Bruno niet veel zin in. Hij had er concurrentie van Kalou, Origi en Roux.

© Photonews

In de zomer van 2014 tekende de spits een contract voor vier seizoenen bij Évian. Daar leek het niet te lukken. In zijn eerste seizoenshelft scoorde hij slechts één keer, waarna hij werd uitgeleend aan Lorient. Ook daar wist Bruno slechts één doelpunt te maken. Het seizoen daarop kon hij wel vier doelpunten maken voor Évian, dat gedegradeerd was naar de Ligue 2. In 2016 haalde Frank Vercauteren de Belg op huurbasis naar zijn club in Rusland, Krylja Sovetov Samara. Daar wist hij zeven doelpunten te maken in 28 wedstrijden, weer geen verbluffende statistiek.

Terug naar België

Op 3 juli 2017 keerde de Belg terug naar zijn geboorteland. Hij tekende een contract voor één jaar bij Cercle Brugge. Met drie doelpunten en een assist wist hij niet meteen te overtuigen bij de Vereniging in tweede klasse. Het seizoen daarop kreeg Bruno meer en meer zijn kans bij Cercle. Voor het eerst in zijn carrière kon de spits eens meer dan tien doelpunten maken in een seizoen. Het waren er dertien om precies te zijn.

Na dat goede tweede seizoen van Bruno bij Cercle verliet hij de club transfervrij voor een avontuur bij Zulte Waregem. Hij tekende er een contract voor drie seizoenen. Vorig seizoen wist Bruno weer twaalf keer te scoren, en dat in een onafgewerkt seizoen. Hij maakte er ook twee tegen zijn ex-ploeg, Cercle Brugge, in een 6-0 zege.

Dit seizoen is Bruno outstanding bezig bij Zulte Waregem. Met zeventien doelpunten in 30 competitiewedstrijden staat hij op de derde plek in het topschuttersklassement, achter Henry van OHL en Onuachu van Genk. In de laatste zeven competitiewedstrijden scoorde de 29-jarige spits zeven keer. We kunnen dus besluiten dat Gianni Bruno een laatbloeier is die Zulte Waregem dit seizoen veel punten oplevert.

7 games. 7 goals @giannibruno9 is on fire 🔥 #JPL pic.twitter.com/4lQJnsuHS3 — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) March 16, 2021