Josh Cullen vertelt over zijn overstap naar het Lotto Park:"Als Vincent Kompany je wil komen halen, dan is dat een compliment"

Josh Cullen is bezig aan een ijzersterke periode. Sportief loopt het bij paars-wit nog niet zoals gehoopt, maar toch is de Ier een aangename ontdekking en één van de lichtpuntjes in het grauwe seizoen van Anderlecht.

De 24-jarige middenvelder trok in oktober naar het Lotto Park. Hij moest nochtans niet meteen vertrekken bij West Ham United: “David Moyes liet de beslissing aan mij over, maar hij wou me niet per se kwijt. Maar als Vincent Kompany je wil komen halen, dan is dat een compliment. Ik weet trouwens niet of de Belgische competitie genoeg respect krijgt. Je moet maar eens kijken wie hier in het verleden allemaal gespeeld heeft”, vertelt hij aan Irish Examiner.

Josh Cullen kwam dit seizoen al 18 keer in actie voor paars-wit en maakte daarin dus de nodige indruk. In de thuiswedstrijd tegen KV Mechelen was er zelfs opnieuw een scout van de Ierse nationale ploeg in het stadion aanwezig: “Ik wist niet dat hij ging komen. Achteraf heeft hij me wel een bericht gestuurd dat het goed was. Zo zie je maar dat je altijd top moet zijn, je weet nooit wie allemaal meekijkt.”