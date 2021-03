Blijft Refaelov bij Royal Antwerp FC? "Luciano zal dat nog wel in orde brengen"

Gouden Schoen Lior Refaelov heeft nog steeds geen nieuw contract gekregen bij Royal Antwerp FC, maar volgens Johan Boskamp is dat slechts een kwestie van tijd.

Na een sterke eerste helft van het seizoen is het zelfs voor Boskamp een beetje verrassend dat Refaelov nog geen nieuw contract tekende. “Anderzijds… Ik weet hoe Luciano denkt”, zegt Boskamp aan GVA. “Die heeft geen haast. Hem kennende komt alles wel op z'n pootjes terecht.”

Dat is de manier van werken van D’Onofrio. “Wachten, wachten, wachten, zich niet laten opnaaien: zo werkt hij. Zo deed hij het met Mbokani en ik ga ervan uit dat hij dat nieuwe contract voor Refaelov ook nog wel in orde zal brengen. Oké, hij wordt er 35, in principe zou ik zeggen: Tijd om door te selecteren! Maar het ziet er niet naar uit dat er uit de jeugdopleiding van Antwerp jongens staan te trappelen om Refaelov te vervangen.”

Volgens Boskamp wil Refaelov zelf ook blijven en zorgt dit ervoor dat alles wat rustiger aan kan gaan. “En van aanwinsten als Ampomah en Avenatti komt het voorlopig ook niet. Ik zou hem dus toch maar houden. Zeker omdat hij aangeeft dat hij wil blijven. Dat is anders dan bij Bolat, die al twee jaar liep te zeiken dat hij naar Turkije kon.”