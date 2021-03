Coronavirus slaat opnieuw hard toe in de Jupiler Pro League! Ook tweede wedstrijd wordt uitgesteld

Eerder raakt het nieuws al bekend dat Beerschot - Charleroi dit weekend niet door zal gaan door de vele coronabesmettingen en nu is ook Waasland-Beveren - STVV uitgesteld door het coronavirus.

Bij STVV kampen ze met heel wat coronabesmettingen. Naast enkele spelers is ook trainer Peter Maes besmet. De Pro League heeft deze middag beslist dat de wedstrijd tussen de Kanaries en Waasland-Beveren dan ook niet door zal gaan.

Het is al de tweede wedstrijd die dit weekend uitgesteld zal worden, want ook Beerschot-Charleroi gaat niet door. Bij Charleroi krijgen ze deze week ook te maken met heel wat coronabesmettingen, waardoor de match niet haalbaar is.