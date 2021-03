Antoine Colassin maakt ook bij Zulte Waregem weinig indruk: "Proberen mijn seizoen nog in schoonheid af te sluiten"

Zondagavond gaat Anderlecht in eigen huis tegen Zulte Waregem verder op zoek naar een plek in de top vier. Dat betekent dus ook dat Antoine Colassin (tijdelijk) terugkeert naar het Lotto Park, al zal dat vooral naast het veld zijn.

De jonge spits is namelijk eigendom van paars-wit en mag daardoor niet in actie komen. Hij kwam nauwelijks aan spelen toe onder Vincent Kompany en moet dus bij Zulte Waregem op jacht naar de nodige speelminuten, maar ook daar krijgt hij zijn stempel niet op het elftal gedrukt.

Antoine Colassin mocht negen keer invallen voor Essevee, maar liet daarin nog niet de netten trillen. De toekomst lijkt dus nog hoogst onzeker: “Daarmee ben ik nog niet bezig want ik focus me alleen op dit seizoen. Tijdens de onderhandelingen is er nog niet gesproken over een verlengd verblijf. Normaal keer ik volgend seizoen dus terug naar Anderlecht”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Maar dan zal de spits de resterende vier wedstrijden toch nog in actie moeten komen. Hij kon zowel in het Lotto Park als in de Gaverbeek niet rekenen op een basisplaats. Als hij volgend jaar aan spelen wil toekomen zal hij moeten knallen voor zijn tijdelijke werkgever: “Ik moet nu proberen om zoveel mogelijk minuten te verzamelen om mijn seizoen alsnog in schoonheid af te sluiten. Hopelijk behalen we nog een plek in de Play-offs en kan ik ook daar nog mooie dingen laten zien;”