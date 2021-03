Aster Vranckx over moeilijke periode en laatste weken in het AFAS Stadion: "Dan was ik beter al naar Wolfsburg vertrokken"

KV Mechelen heeft met Issa Kabore en Aster Vranckx goud in handen. Beide toptalenten werden dan ook voor een fors bedrag aan Europese grootmachten verkocht, maar toch spelen ze het seizoen nog uit Achter de Kazerne.

Vooral voor Aster Vranckx werd het na zijn afgeronde transfer naar Wolfsburg een moeilijke periode. De 18-jarige middenvelder kwam na de wintermercato namelijk vaak op de Mechelse bank terecht: “Ik had het graag anders gezien, maar klagen doe ik niet. Elke voetballer maakt in zijn carrière een periode mee dat hij niet speelt. Nu is het mijn beurt. Had ik dat op voorhand geweten, dan was ik beter in januari al naar Wolfsburg vertrokken”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

Ook de Duitse topclub is op de hoogte van het bankzittersstatuut van hun nieuwe youngster, maar toch lijken zij er niet meteen een probleem in te zien: “Sportief directeur Marcel Schäfer heeft me persoonlijk opgebeld. Hij zei dat ik het me vooral niet te fel moet aantrekken. Het is dus niet zo dat Wolfsburg plots aan mij begint de twijfelen.”

Aster Vranckx is momenteel dus bezig aan zijn laatste weken in het AFAS Stadion. Aan het einde van het seizoen trekt hij naar de Bundesliga: “Ik stond er niet bij stil, maar deze week dacht ik wel: als het tegenzit, dan zijn het mijn laatste vier matchen voor KV. Ik geniet van de tijd die mij hier nog rest. Hopelijk halen we Play-off 2, of misschien zelfs Play-off 1”, concludeert hij.