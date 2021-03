Jean Butez hoopt na lang blessureleed meteen op basisplaats: "Stabiliteit in het doel terugbrengen"

Antwerp heeft een moeilijke periode achter de rug. De doublures van de geblesseerde Jean Butez kregen voldoende kansen, maar lieten een wisselvallige indruk achter in het Bosuilstadion. De Fransman staat nu op het punt om terug te keren, en ook om meteen zijn stekje onder de lat weer te heroveren.

De 25-jarige goalie stond maar liefst elf weken aan de kant met een blessure aan de enkel. Ondertussen lijkt hij opnieuw speelklaar. Hij kwam in de gewonnen oefenpartij tegen Waasland-Beveren (3-1) al een uur in actie: “Na enkele weken training deed dat deugd. Beslissend zijn met reddingen, uitkomen zonder aarzelen, … . De laatste twijfels zijn weg dus het is nu aan de coach om te beslissen of ik er klaar voor ben”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

De nummer twee uit de Jupiler Pro League gaat zondag op bezoek bij competitieleider Club Brugge. Nadat Jean Butez net zoals enkele anderen tegen Tottenham niet in actie kwamen, moest hij van Ivan Leko ook in de thuiswedstrijd tegen blauw-zwart opnieuw plaatsnemen op de bank. Dat zindert nog steeds na bij de doelman: “Dat was een verrassing. De keuze was op dat moment niet de juiste waardoor ik nadien weer onder de lat stond.”

De voorbije maanden kregen Beiranvand en De Wolf hun kans in het Antwerpse doel. Toch kon niemand imponeren en het vaste plekje van Jean Butez in gevaar brengen: “Ik denk dat ze beiden hoogtes en laagtes kenden. Ortwin werd tegen Kortrijk uitgeroepen tot Man van de match. Een verdiende waardering. Het is nu mijn ambitie om de stabiliteit in het doel terug te brengen die de voorbije weken ontbrak.”