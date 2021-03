Nieuwe CEO Anderlecht spreekt: "Zodra ik hier begon te werken zag ik dat er buiten het sportieve niveau veel werk was"

Binnenkort neemt Jos Donvil het over als CEO van Anderlecht. Donvil volgt Karel Van Eetvelt op, die slechts een jaar aan het roer stond van de club. Hij heeft grote plannen met Anderlecht en vertelt er voor het eerst over.

"Zodra ik hier begon te werken zag ik dat er buiten het sportieve niveau veel werk was. Anderlecht werd geleid als een oude, traditionele voetbalclub", zegt Jos Donvil in een interview met Sporza. "Anderlecht had niet de structuur zoals een professioneel bedrijf die moet hebben. We zijn een entertainmentbedrijf. Dat betekent dat er 90 minuten emotie is, ook bij mij, maar nadien is het business zoals in elk ander bedrijf", voegde hij er nog aan toe.

Aan transfers als Sanneh die acht miljoen kostte of spelers met een miljoenencontract zoals Trebel moeten we ons niet meer verwachten bij het huidige bestuur van de club. "De sportieve kosten drukken en als ploeg toch vooruitgang boeken is een lastige balans. De resultaten op het terrein spelen daar een grote rol bij. Een penalty missen of binnentrappen kan een groot verschil betekenen. Europees voetbal halen zou ons al een grote stap vooruithelpen. Dat gaat over enkele miljoenen euro's", legt de nieuwe CEO van Anderlecht uit aan Sporza.

Toekomst & wat met Kompany?

Jos Donvil heeft wel een goed oog op de toekomst: "In het ideale geval is de club over een drietal jaar weer gezond, geen vijf jaar. Dat is realistisch. Een nieuwe grote transfer doen, zoals bijvoorbeeld met Jérémy Doku, kan ons plots ook enorm vooruithelpen".