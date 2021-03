Will Still zat een week in de put na pijnlijke nederlaag in derby tegen Antwerp: "Ik kan echt niet tegen mijn verlies"

Zaterdag kwam normaal Beerschot in actie tegen Sporting Charleroi, maar door een corona-uitbraak bij de Zebra's werd deze wedstrijd geannuleerd. Ze zullen op het Kiel dus nog even geduld moeten uitoefenen vooraleer ze hun eindsprint richting de Play-offs zullen inzetten.

De promovendus staat in de stand momenteel nog op een zesde plaats. Het spektakel van onder Hernan Losada lijkt verdwenen, maar ook Will Still mag terugblikken op een behoorlijk begin als hoofdtrainer: “Toen ik overnam zaten we niet in een goede periode. We scoorden niet meer zo vaak als in het begin van het seizoen, maar we slikten nog evenveel tegengoals. Dat was een probleem. Het eerste werkpunt was dus organisatie en structuur terugbrengen”, vertelt de jonge trainer aan Gazet van Antwerpen.

Toch één pijnpunt voor Will Still. Hij verloor in eigen huis de derby tegen Antwerp (1-2) waar ook zijn broer actief is. Hij was er een tijdlang niet goed van: “De nederlaag was pijnlijk. Ik heb het daar een hele week moeilijk mee gehad, ik kon zelfs niet praten. Iedereen van mijn familie weet dat: als Will verliest, dan moet je niet tegen hem praten. Dan komt er toch geen reactie. Ik kan gewoon echt niet tegen mijn verlies. Thuis zou ik normaal de wedstrijd herbekijken en analyseren, maar ook dat lukte niet. Het was nog te pijnlijk en te emotioneel.”

Doodsbedreigingen

Het was een moeilijke periode. Het draaide namelijk vierkant bij Beerschot. Will Still werd het mikpunt van kritiek, en kreeg zelfs via sociale media heel wat bagger over zich heen: “Ik ben bereid om naar iedereen te luisteren, maar die eerste doodsbedreigingen… dat is even schrikken. Je verwacht kritiek over voetbal en tactiek, maar niet dat het zo persoonlijk wordt. Achter hun scherm vergeten ze dat ik ook maar een gewone mens ben, maar je leert er mee omgaan”, concludeert hij.