'Buffalo's vingen deze winter nog bot, maar gaan deze zomer deze transfervrije Belg wél binnenhalen'

KAA Gent gaat met het winkelmandje in het Guldensporenstadion passeren. De Oost-Vlamingen willen Julien de Sart naar de Ghelamco Arena halen. Gratis en voor niets.

Julien de Sart is in juni een vrije speler. KAA Gent deed in januari al een eerste poging om de middenvelder binnen te halen voor een beperkt prijsje, maar KV Kortrijk had geen zin om mee te werken.

Maar uitstel is geen afstel. Het Laatste Nieuws weet dat de Buffalo’s eerstdaags rond de tafel gaan zitten met de voormalige middenvelder van onder meer Standard en Middlesbrough. Het is de voorbije jaren een beproefde tactiek van Michel Louwagie om transfervrije Belgen binnen te halen.