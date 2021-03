Wacht Anderlecht een moeilijke opdracht op de Bosuil? "Frank Vercauteren wil paars-wit graag genadeslag geven"

Zondag was een bittere pil voor Club Brugge. Ze gingen namelijk in eigen huis onderuit tegen een sterk Antwerp. Vooral in verdedigend opzicht voerden de bezoekers het uitgewerkte strijdplan tot in de puntjes uit.

Frank Vercauteren is er dus in geslaagd om met een gehavend Antwerp, maar vooral met een goed plan te gaan winnen in het Jan Breydelstadion: “Ze verdedigden perfect. De uitblinkers zaten ook zeker achterin met De Laet, Batubinsika en Le Marchand. Ze voetbalden zeer dicht bij elkaar, in blok, en heel agressief op bepaalde spelers van Club”, vertelt Peter Vandenbempt aan Sporza.

Confrontatie tegen ex-ploeg

Dankzij deze overwinning brengt The Great Old opnieuw wat ‘spanning’ in de titelstrijd. Het verschil bedraagt nu zestien punten. Bij Antwerp verklaren ze er nog altijd in te geloven zolang het mathematisch nog kan, maar daar is de analist niet mee akkoord: “Iedereen droomt waarvan hij wil, maar er is niet opeens terug een titelstrijd. Antwerp moet in bepaalde wedstrijden anders gaan voetballen, zelf het initiatief nemen. Dat is de voorbije maanden moeilijker gebleken.”

Stamnummer 1 lijkt het ticketje voor Play-off 1 nu toch echt op zak te hebben. Na de interlandperiode staat er in eigen huis de confrontatie tegen Anderlecht op het programma. Paars-wit moet winnen om de top vier binnen te wippen, maar strooit hun ex-trainer roet in het eten? “Frank Vercauteren wil Anderlecht graag de genadeslag geven.”