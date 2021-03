Analist snapt de keuze van Martinez niet: "De beste in de Belgische competitie"

Roberto Martinez maakte vrijdag zijn selectie bekend voor de komende interlands richting WK 2022. Daarover is al veel inkt gevloeid.

Zeker een niet-selectie voor Ritchie De Laet, keer op keer, begint veel analisten en kenners toch wel wat te vervelen.

Toegegeven: de verdediger heeft zijn leeftijd (32) misschien niet mee in de toekomstvisie van Martinez, maar dan nog - De Laet is aan een prima seizoen bezig.

De Laet

"De bondscoach heeft in totaal 33 spelers opgeroepen, dus wie er nu nog niet bij is? Voor die spelers is het afgelopen", aldus Wim De Coninck in De Tribune.

"De Laet had een selectie misschien wel verdiend. HIj is dit seizoen toch wel de beste verdediger in de Belgische competitie en msischien hebben de Rode Duivels hem wel nodig."