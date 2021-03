Shikabala en Meteb moesten naar Anderlecht en Standard komen, maar daagden nooit op: "Ze waren met de noorderzon verdwenen"

Bart Lagae vertelde bij Sjotcast over zijn waanzinnige zoektocht naar Meteb en Shikabala, twee spelers die in onze competitie hadden moeten voetballen, maar spoorloos verdwenen in Egypte.

Gisteren was Bart Lagae te gast in Sjotcast. Hij vertelde er over het geweldige verhaal van Emad Meteb en Shikabala. "Op een gegeven moment hadden Anderlecht en Standard de Egyptische markt ontdekt. Beide ploegen hadden een sterspeler van de Egyptische competitie benaderd. Meteb kwam naar Standard, maar keerde al snel terug naar Egypte waar hij spoorloos verdween. Anderlecht had Shikabala laten tekenen, maar die kwam ook maar niet af. Ook hij was met de noorderzon verdwenen", vertelt de journalist van Het Nieuwsblad.

"Met een collega van La Dernière Heure vloog ik naar Egypte. Daar kwamen we precies in een Kuifje-verhaal terecht", gaat Bart Lagae verder. De twee journalisten kwamen op het vliegveld de spelers van Congo tegen en mochten in de kamer slapen van Dieumerci Mbokani (nu spits bij Antwerp) die niet was komen opdagen. "We hadden contact met de makelaars van beide spelers. Elke keer opnieuw spraken we af in een of andere shishabar of fruitsapbar, maar er kwam nooit iemand opdagen. Het was dus een frustrerende zoektocht", legt hij uit bij Sjotcast.

We werden bewust misleid

De tolk vertelde aan beide journalisten dat ze bewust werden misleid door de makelaars. Op dat moment veranderden ze van tactiek en zochten ze hun eigen contacten in Egypte. Na een week leverde de zoektocht alsnog iets op, de journalisten vonden Shikabala. Zijn paspoort zou in beslag genomen zijn door z'n club en uiteindelijk wou hij zelf ook niet meer naar België. Op de laatste dag dat ze in Egypte waren pakten de journalisten van Het Nieuwsblad en La Dernière Heure nog uit met een ultieme poging om Meteb te kunnen zien, en met succes. Ze spraken nog af met Meteb op een nachtboot naar Caïro en konden alsnog een interview afnemen met de Egyptische speler van Standard. Uiteindelijk bleek dat beide spelers niet naar België wouden komen omdat ze sterren waren in Egypte, en in Europa nog alles moesten bewijzen.