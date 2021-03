Ondanks vroege wissel in het Lotto Park blijft vertrouwen groot in jonkie van Essevee: "Kan zijn voet plaatsen naast onze andere spitsen"

Ook bij Zulte Waregem beschikken ze over een uitstekende talentenfabriek. Dit seizoen krijgen onder meer Ewoud Pletinckx, Mathieu De Smet en Jannes Van Hecke veelvuldig hun kans in de hoofdmacht. Voor de jonge Youssuf Sylla verliep het zondag net iets minder vlot.

Zondag stond de 18-jarige spits voor het eerst in de basis. Hij zag spitsbroeder Jelle Vossen vroeg het openingsdoelpunt maken, maar beleefde na de rode kaart van Damien Marcq een frustrerende avond. Hij kwam nog nauwelijks aan de bal en stond moederziel alleen op een eiland. De (basis)debutant werd tijdens de rust (logisch) vervangen door Gianni Bruno.

De jonge snaak kwam nog maar net piepen op het hoogste niveau. Youssuf Sylla viel nauwelijks enkele minuten in op de Freethiel en kreeg tegen Club Brugge een halfuur om zich te bewijzen. Nadien stond er een oefenwedstrijd tegen Beerschot op het programma. Daar kroonde hij zich tot matchwinnaar.

Nuchtere jongen

De aanvaller opende de score op het Kiel en vervolledigde in de tweede helft zelfs zijn hattrick (1-4 zege). Franky Dury besefte dat hij goud in handen heeft. Hij kreeg in het Lotto Park meteen het vertrouwen van zijn coach. Toch slaagde de jonkie er niet in om zijn stempel op het elftal te drukken, al had die vroege uitsluiting van hun aanvoerder daar misschien ook wel iets mee te maken.

Kantnoot: Youssuf Sylla is geen jeugdproduct en streek in januari pas neer in de Elindus Arena (de nieuwe naam van het stadion voor de komende tien jaar). Het zorgde ook voor verrassing dat hij na een korte periode al mocht aantreden bij de eerste elf: “Natuurlijk was ik blij dat ik mocht starten tegen Anderlecht. Ik droomde ervan en hoopte er stiekem toch een beetje op. Het was wel een verrassing”, klonk het op Het Nieuwsblad.

De vroege wissel zorgt dus niet voor de nodige frustraties bij de jonge spits: “Ik snap de beslissing. Ik was de jongste en minst ervaren speler op het veld, logisch dus. Als trainer had ik waarschijnlijk hetzelfde gedaan. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat ze me geven.”

Goudhaantje van Frankcy Dury

De jonge Belg met Guinese roots heeft er zelfs al een buitenlands avontuur opzitten. Het jeugdproduct van Standard speelde het voorbije anderhalf jaar voor de U17 en U18 van het Italiaanse Torino. Naar eigen zeggen om er ervaring op te doen, maar vooral om tactisch iets bij te leren. Zou de naam al opnieuw zijn genoteerd in het boekje van buitenlandse scouts?

Sylla beschikt namelijk over alle kwaliteiten en dat maakt van hem ook een interessant profiel. Voor een jonge gast – die 1,89 meter meet – toont hij zich meteen in de fysieke duels en oogt hij voor het doel ook scherp. Dury heeft alvast zijn nieuwe poulain gevonden: “Youssuf Sylla kan zijn voet plaatsen naast onze andere spitsen. Dan moet je zo een jongen kansen durven geven.”