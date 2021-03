🎥 Lukas Nmecha maakt indruk op EK U21 met knap doelpunt in eerste groepswedstrijd

Woensdag stonden de eerste wedstrijden op het EK U21 op het programma. Zo haalden de Duitse beloften het vlot met 0-3 van Hongarije. Lukas Nmecha, de aanvaller van Anderlecht, scoorde het openingsdoelpunt.

