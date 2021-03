Lukas Nmecha gelooft in kwalificatie voor kwartfinale met Duitse U-21 selectie

Lukas Nmecha is aan een sterke groepsfase bezig voor de Duitse U-21 selectie op het EK. In twee wedstrijden was hij al twee keer trefzeker. Hij gelooft vol in de kwalificatie voor de kwartfinale.

Na twee wedstrijden heeft Duitsland vier punten verzameld. Tegen Hongarije werd er 0-3 gewonnen op de openingsspeeldag en zaterdag speelde Duitsland 1-1 gelijk tegen Nederland. Telkens kon Nmecha scoren. De volgende wedstrijd is tegen Roemenië, dat ook 4 punten heeft. De eerste twee landen van de groep stoten door naar de volgende ronde. "We hebben het in eigen handen. Met winst zijn we zeker door. Het zal een lastige wedstrijd worden maar wij hebben meer kwaliteit. We willen als groepswinnaar doorstoten", vertelde de spits van Anderlecht na de wedstrijd tegen Nederland. Met een gelijkspel zou het weleens kunnen zijn dat beide landen doorstoten naar de volgende ronde. Duitsland is alleszins zeker geplaatst met een puntje dankzij een beter doelpuntensaldo dan Roemenië. Als Nederland dinsdag wint van Hongarije, kan Jong Oranje nog steeds doorstoten.