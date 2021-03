🎥 Thuis of Familie beu? KV Oostende komt met hét alternatief op de proppen

KV Oostende is dé revelatie van het seizoen in de Jupiler Pro League. De fans van de West-Vlamingen kunnen hun ploeg dan wel niet aanmoedigen, maar ze krijgen een extraatje in de plaats.

Martin Heylen - de programmamaker is een fan van de Kustboys - heeft namelijk een zesdelige serie gedraaid van KV Oostende. Vanaf negen april wordt er uitgezonden op PlaySports. "Ik ben blij dat ik mijn liefde voor voetbal en verhalen vertellen kan combineren in deze reeks die zich zowel op het veld als achter de schermen afspeelt bij de revelatie van het seizoen", aldus Heylen. "Het is een cadeau voor elke voetbalsupporter, ongeacht van welke club." Hoe vet vind jij deze begingeneriek? Wij hebben alvast kippenvel en de eerste aflevering moet nog op de buis komen !

Vanaf vrijdag 9 april gratis te bekijken op @playsports Open. #Kustboys pic.twitter.com/ueYHlerjHg — KV Oostende (@kvoostende) March 30, 2021