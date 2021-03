Analyse Drie 'finales' tegen rechtstreekse concurrenten voor AA Gent: "We schuiven op, maar zijn er nog niet" vs "Ben er zeker van"

Voor AA Gent begint de fase van de waarheid nu helemaal. Het team staat momenteel negende in de stand, maar heeft in principe alles nog in eigen handen wat betreft play-off 2. En wie weet ...

AA Gent telt momenteel 43 punten en staat daarmee op een negende plaats in de rangschikking. 43 punten, dat zijn er zeven minder dan Genk, zes minder dan Oostende en Anderlecht, evenveel als nummer acht Zulte Waregem en ook maar drie meer dan nummer 13(!) KAS Eupen. Om maar te zeggen: alles staat nog op een zakdoek tussen plek drie en dertien. En met een goede reeks is sowieso nog wel wat mogelijk. Met 9 op 9 mag technisch gezien play-off 1 zelfs nog niet mathematisch worden afgevlakt, maar die kans lijkt voor de Buffalo's klein. De duels die nog volgen zijn drie rechtstreekse duels om de top-8 te halen. Eerst naar Standard (12e, 41 punten), dan tegen Charleroi (11e, 41 punten maar nog een wedstrijd tegoed) en dan naar Zulte Waregem (8e, 43 punten). Vol links Veel rechtstreekser kan je duels om play-off 2 niet krijgen. Bovendien zal het in alledrie de wedstrijden sowieso heel spannend worden, temeer er ook heel wat links zijn tussen de tegenstanders en Gent zelf. Ex-spelers als Mbaye Leye, Noë Dussenne, Nicolas Raskin (Standard), Jordan Botaka, Guilluime Gillet (Charleroi) en Damien Marcq en Jean-Luc Dompé (Zulte Waregem), om er maar een paar te noemen. Karim Belhocine en Hein Vanhaezebrouck kennen elkaar bovendien ook enorm goed en de Zebra's bleken de voorbije jaren een héél vervelende tegenstander voor de Buffalo's. Veel redenen om te smikkelen en te smullen dus, nu al. We schuiven op, maar we zijn er nog niet

"Het zal heel moeilijk worden om de play-offs te halen, maar ik denk dat Gent al zijn kansen heeft om erin te raken. Het zijn zeer lastige tegenstanders tegen rechtstreekse concurrenten, maar ik ben zeker dat we play-off 2 gaan halen", was Ngadeu na de zege tegen Cercle Brugge alvast positief.

"We schuiven op, maar zijn er nog niet, we staan nog altijd maar negende. Het is nu kwestie van bezinnen en een beter niveau halen tegen Standard", besloot Hein Vanhaezebrouck toen. Benieuwd of de interlandbreak daar kan voor gezorgd hebben ...