Icoon Anderlecht sprak met Coucke: "Ik heb voorgesteld om gratis te helpen, maar nooit iets gehoord"

De laatste rechte lijn richting play-offs is al ingezet. Anderlecht zal drie matchen lang op niveau uit de hoek moeten komen. Vincent Kompany zal daarbij de juiste keuzes moeten maken. "Maar je voelt dat ook hij nog zoekt", zegt Walter Baseggio in L'Avenir.

Baseggio is bezorgd om Anderlecht. Het icoon van paars-wit ziet de club al drie jaar lang afglijden. "Ik heb geen enkele twijfel over de goeie intenties van Kompany, maar je voelt dat ook hij nog zoekt. De tactiek verandert dikwijls, de jongeren zijn al wat minder aanwezig... Hij had vanaf het begin geholpen moeten worden door een ervaren coach. Het is heel spijtig dat Vercauteren opzij gezet werd, maar dat is te laat."

Het project dat op poten is gezet door Marc Coucke moet wel beginnen renderen, vindt Baseggio. "Ik heb hem van bij het begin gewaarschuwd dat Anderlecht Oostende niet is. Ik heb hem zelfs voorgesteld om de club gratis te helpen, maar ik heb nooit iets gehoord."