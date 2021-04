Faes over de jammere zaak in zijn nog jonge carrière: "3-0 voor tegen Eupen en nog mocht ik niet invallen van Weiler"

Wout Faes speelt momenteel in Frankrijk op een heel hoog niveau. L'Equipe zette hem al drie keer in hun type-elftal van de week en dat wil toch wel iets zeggen. Bij Reims ontplooit hij zich verder.

En toch heeft hij van één zaak spijt in zijn nog jonge carrière. “Bij Oostende deed ik het ­volgens mij niet slecht, maar ­waren er perikelen door geld­problemen en overnames. Daarvóór is een ander verhaal. Dat ik nooit een match heb gespeeld voor Anderlecht, vind ik bijvoorbeeld wel jammer. In de jeugdreeksen werd ik gezien als een groot talent, maar soms moet je ook wat geluk hebben om de stap naar de eerste ploeg te zetten", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Anderlecht liet te pas en te onpas weten dat ze op hem rekenden, maar dat kwam er nooit van. "Pas op, ik kan gerust toegeven dat ik toen nog niet de voetballer was die ik nu ben. Maar de match ­tegen Eupen zal ik nooit vergeten. Na een uur stonden we 3-0 voor en nóg mocht ik niet ­invallen van René Weiler. Toen is er bij mij iets gebroken en heb ik besloten dat ik even weg wilde uit die ­omgeving.”