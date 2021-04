Birger Verstraete speler van de maand bij Antwerp!

Birger Verstraete zijn goede prestaties bij Antwerp zijn in het oog gesprongen bij de supporters van Antwerp want zij verkozen hem tot speler van de maand.

Verstraete stond in de maand maart driemaal aan de aftrap bij Antwerp. Tweemaal kon Antwerp winnen (Club Brugge en KV Kortrijk) en éénmaal werd verloren (OH Leuven). Driemaal stond de middenvelder de volle 90 minuten tussen de lijnen en in de wedstrijd tegen KV Kortrijk scoorde hij zijn 1ste doelpunt in het shirt van Antwerp.

Verstraete had een moeilijk begin bij Antwerp. Omwille van blessures geraakte hij niet in het goede ritme. Stelselmatig knokte hij zich in het elftal van Antwerp en dankzij de blessure van Haroun kreeg hij volop zijn kans. Die greep hij met beide handen en dat is de supporters ook niet ontgaan die hem verkozen tot speler van de maand maart bij Antwerp.