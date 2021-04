Vanden Borre concentreert zich volledig op zijn voetbalschool in Dubai

Anthony Vanden Borre zijn 3de passage bij Anderlecht was geen succes en sindsdien heeft hij definitief zijn schoenen opgeborgen. Hij wil zich nu volledig concentreren op zijn voetbalschool in Dubai.

Dennis Vercauteren, de zoon van Frank Vercauteren, is er ook werkzaam. Hij laat aan La Dernière Heure weten dat ze in Dubai de nodige Belgen, expats en lokale spelertjes willen overtuigen om zich aan te sluiten. Ze krijgen wel concurrentie van ploegen als Juventus, FC Barcelona en Liverpool die er ook aanwezig zijn.



Vanden Borre is het uithangbord van de Belgium Football Academy, maar het is de bedoeling dat hij ook op terrein zal staan. Ze hopen in de toekomst enkele Rode Duivels als gast te kunnen uitnodigen, maar eerst moet er nog het nodige werk gedaan worden. Door de coronapandemie liep het project wat vertragingen op.