Bakkali kan eindelijk debuteren bij Beerschot

Bakkali en Beerschot het is nog geen geslaagd huwelijk geweest. Tot nu toe kon de wintertransfer van Beerschot nog geen minuten maken vanwege blessures.

Volgens Gazet van Antwerpen kan Bakkali wel eens debuteren dit weekend bij Beerschot. De aanvallende middenvelder, die gehuurd wordt van Anderlecht, is volledig hersteld van zijn blessure. Bakkali kwam onzacht in aanraking met de doelpaal tijdens een training.

In principe zit hij in de wedstrijdselectie van nu zondag voor de wedstrijd tegen Cercle Brugge. Tot zover speelde hij nog geen enkele minuut in een officiële wedstrijd voor Beerschot. Vorige week kwam hij wel aan de bak in een oefenduel tegen Westerlo.

Het huurcontract van Bakkali loopt eind juni af. Bij Anderlecht zijn ze hem liever kwijt dan rijk en het is nog afwachten of Beerschot happig is om zijn huurcontract te verlengen of hem definitief over te nemen.