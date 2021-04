Waasland-Beveren leeft nog steeds: "Er is iets speciaal met deze club: je bent er nooit mee klaar"

Nicky Hayen was een gelukkig man na de winst in Oostende. Een nederlaag had zo goed als zeker de zaak onmogelijk gemaakt. Maar nu hebben ze nog drie matchen op leven en dood.

Hayen begon met de oneliner van de dag: "Eigenlijk was het een geluk bij een ongeluk dat Abou (Koita) zich blesseerde, want Sinani heeft zijn plaats fantastisch ingenomen en daardoor is de wedstrijd gekanteld", strooide hij met lof voor zijn spits. "Maar het kantelmoment was toch die afgekeurde goal, want anders was de nervositeit nog groter geworden. De tweede helft voetbalden we wel matuur, maar technisch was het minder goed."

Waasland-Beveren zet de concurrentie onder druk en heeft dinsdag weer een levensbelangrijke wedstrijd tegen STVV. "We hebben laten zien dat we geen dode ploeg zijn. We kunnen die drie laatste wedstrijden met vertrouwen aanvatten." Daar had Louis Verstraete ook nog iets aan toe te voegen: "Het is iets speciaal met Waasland-Beveren. Met deze ploeg ben je nooit klaar. Het scheelt niet zoveel met de andere ploegen onderaan. Schrijf ons nog maar niet af!"