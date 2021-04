Dennis van Wijk fileert Cercle Brugge: "Ze hebben weer niet geleerd uit het verleden"

De strijd onderaan is weer helemaal open na de winst van Waasland-Beveren gisteren. Deze middag speelt Cercle Brugge nog tegen Beerschot, maar ex-coach Dennis van Wijk denkt wel dat ze zich gaan redden.

Van Wijk heeft wel bedenkingen bij de manier waarop de Vereniging het aanpakt. "Ze hebben, net als Waasland-Beveren, weer niet geleerd van het verleden", klinkt het in KVW. "Een Mexicaan als technisch directeur die het Belgische voetbal niet kent, dat begrijp ik niet. De gesloten en fysiek krachtige Belgische competitie is echt wel moeilijk, dat merk je ook aan de vele buitenlanders die het hier niet gemakkelijk hebben. Ook al ben je eigendom van Monaco, een technisch directeur moet gepokt en gemazeld zijn in het Belgische voetbal."

Ook de coachkeuze viel hem tegen. "Zelfde bedenking bij de keuze van de coach, na Laurent Guyot volgde Paul Clement. Terwijl heel weinig Engelse coaches, veelal old school, in het buitenland slagen. Nu hebben ze met Yves Vanderhaeghe gelukkig wel de juiste keuze gemaakt. Hij kent het klappen van de zweep, weet perfect hoe hij de tegenstanders moet aanpakken… Daarom denk ik dat ze het redden."