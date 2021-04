KRC Genk wankelt even, maar zet reuzenstap naar POI: "In de slotfase wapens van Leuven gebruikt"

Wat KRC Genk de eerste helft op de mat legde, was van het beste dat de Limburgers dit seizoen lieten zien. Een zeperd van Vandevoordt deed KRC Genk even wankelen, maar uiteindelijk werden de drie verdiende punten toch over de streep getrokken.

De ontlading na het derde Genkse doelpunt was enorm groot. Ook John van den Brom beseft: POI kan Genk nauwelijks nog ontsnappen, al sprak de Nederlander die woorden niet uit. "In de eerste helft hebben we de basis gelegd. We waren echt héél goed, met heel veel controle. Het enige smetje was dat het geen 0-2 werd. Ik heb hoe dan ook genoten van ons spel. Het is leuk om dat terug te zien in wedstrijden, zeker als het een resultaat oplevert."

"In de tweede helft speelden zij iets agressiever en dat maakte het ons moeilijk, al speelde ook de wind parten. En dan komen ze langszij na toch wel een foutje van Maarten. Het is knap dat hij een minuut later zo'n redding uit zijn mouwen schudt", aldus Van den Brom.

"Een pluim voor mijn ploeg voor de reactie die ze getoond hebben na de gelijkmaker. Eigenlijk hebben we daarna de wapens van Leuven gebruikt: counter en snelle omschakeling. Dit is een heel belangrijke stap naar POI, we zijn er heel erg dichtbij. Maar we zijn er nog niet, volgende week in de derby (tegen STVV, nvdr.) willen we POI veiligstellen", besluit John van den Brom.