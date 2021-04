Ashimeru denkt nog terug aan trainingen bij Salzburg: "Hij is een beest"

Majeed Ashimeru zit op huurbasis bij RSC Anderlecht, maar denkt nog geregeld aan de trainingen bij Red Bull Salzburg.

In 2017 was Ashimeru nog op test bij Tubeke, maar toch trok hij van Wafa in Ghana richting Red Bull Salzburg. Ondanks heel wat uitleenbeurten kreeg hij ook de kans om geregeld met fenomeen Erling Haaland te trainen.

Daar ontwikkelde hij het voetbal met hoge pressing en veel lopen. Hij kan over Erling Haaland alleen maar vol lof zijn. “Haaland is een beest”, zegt Ashimeru aan Het Nieuwsblad. “Zelfs als we gewoon trainden, scoorde Erling als een gek. Hij is zo gefocust. Ik leerde veel van hem, ook al was hij jonger.”