Moordende druk bij Waasland-Beveren: "Het moet er direct 100 procent op zijn"

In de volgende twee wedstrijden moeten ze in Waasland-Beveren vol aan de bak. Dat weet ook de 20-jarige centrale verdediger Brendan Schoonbaert.

Na de nederlaag thuis tegen Sint-Truiden met 2-4 wordt de druk op Waasland-Beveren alsmaar groter. “We komen vroeg in de wedstrijd al op voorsprong, alles ging goed en we gaven niets weg”, begint Schoonbaert zijn analyse op de sociale media van Waasland-Beveren. “Tot de rode kaart viel, dat was het kantelpunt van de wedstrijd,” vervolgt de jonge West-Vlaming.

De speler van Waasland-Beveren vindt dat de ploeg zichzelf niets te verwijten heeft: “We hebben 90 minuten lang gevochten voor wat we waard waren.”

Druk wordt alsmaar groter

De jongeling beseft wel dat de druk nu alsmaar groter wordt, en dat de laatste twee matchen allesbepalend zullen worden. “We hebben twee matchen en moeten zeker drie punten goed maken. Het is echt nodig dat we punten gaan pakken. Dus het moet er direct 100% op zijn”, besluit Schoonbaert.