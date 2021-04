Anderlecht in cijfers: waarom we zondag eindelijk nog eens op een topper mogen hopen

Wie een maand geleden cijferde over wie play-off 1 ging halen, rekende bij Anderlecht al een verliesmatch op de voorlaatste speeldag. Club Brugge leek op dat moment ongenaakbaar en paars-wit zou er nooit tegen kunnen winnen. Maar de kansen lijken gekeerd. Ook omwille van de cijfers.

Terug naar zondag 4 oktober 2020: Anderlecht krijgt voetballes in Jan Breydel en komt eigenlijk nog goed weg met 3-0. Op het veld toen bij paars-wit spelers als Luckassen, Tau, Arnstad, Vranjes en Bakkali. Van die vijf zijn er intussen vier vertrokken en Arnstad kwam niet meer in het stuk voor. Een dikke zes maanden later lijken de puzzelstukjes van Kompany op zijn plaats gevallen.

70 procent

Anderlecht doet het relatief goed tegen de grotere ploegen. Tegen ploegen uit de huidige top zes (Club, Antwerp, Genk, Oostende en Beerschot) haalde het 19 op 27. Da's 70 procent van het puntentotaal. Algemeen haalt Anderlecht slechts 54 procent over het hele seizoen. Kan ook moeilijk anders als je verliest van Kortrijk en Eupen en daarnaast 13 keer gelijkspeelt.

Anderlecht heeft maar zes keer verloren. Enkel Club met 5 doet beter. Antwerp (10), Genk (9), Oostende (11) en Beerschot (13) zitten daar ver boven.

Tegen de traditionele G5 pakt Anderlecht uit met 12 op 21: 2 keer gewonnen tegen Genk, twee keer gelijkgespeeld tegen Gent, gewonnen en gelijkgespeeld tegen Standard en dus één keer verloren van Club.

Gevaar

Maar waarom ziet de wereld er echt anders uit voor aankomende zondag? Omdat er eindelijk beweging en dreiging in de aanval van paars-wit zit. Er zijn lopende mensen en infiltraties. Als je de zogenaamde 'heatmap' bekijkt van de match tegen Antwerp werd duidelijk dat Anderlecht zowat alles vooruit speelde. 14 schoten binnen het kader. We hebben dit seizoen meer dan 200 minuten gezien zonder één schot op doel...

Of het genoeg is om de machine van Club Brugge af te stoppen zullen we zondag moeten zien. Maar de kansen liggen alvast een pak hoger dan die bewuste zondag in oktober. Krijgen we eindelijk nog eens een onvervalste topper? Het zou leuk zijn.