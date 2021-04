Mike Vanhamel beseft dat Beerschot zeer dicht bij play-off 2 staat: "We hebben alles in eigen handen"

Beerschot heeft woensdagavond een belangrijke stap gezet richting play-off 2. De club haalde het met 2-1 van Charleroi en schuift zo op naar de zesde plaats in het klassement. Vanhamel beseft dat zijn ploeg alles in eigen handen heeft nu.

Mike Vanhamel gaf op de persconferentie na de wedstrijd mee dat hij beseft dat ze nu zeer dicht bij play-off 2 staan. "In de finale sprint ben je ook afhankelijk van de resultaten van de tegenstander, maar je moet ook zelf winnen. Vandaag hebben we onze bonuswedstrijd tot een goed einde gebracht en zijn we vol in de strijd om play-off 2 te halen", aldus de doelman van Beerschot.

Vanhamel legde uit dat Beerschot het in eigen handen heeft. "We hebben onze positie versterkt met een overwinning tegen een directe concurrent. Dit weekend is het KAA Gent-Charleroi, dus één van die ploegen is normaal gezien uitgeschakeld als we een goed resultaat behalen tegen KV Oostende."

De doelman van Beerschot is al tevreden over wat zijn ploeg dit seizoen heeft gepresteerd. "We willen play-off 2 ook halen, maar we hebben sowieso al een goed seizoen gespeeld. Met play-off 2 zou het een schitterend seizoen zijn. We blijven gaan", legde een strijdvaardige Vanhamel uit.