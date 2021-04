Holzhauser is een fenomeen en dat ontgaat de Belgische topclubs niet - waar ligt zijn toekomst en wat denkt hij er zelf van?

Alweer twee doelpunten erbij. Raphael Holzhauser zit nu aan 16 goals en 16 assists in 32 wedstrijden. Daarmee scoort hij dus een doelpunt of assist gemiddeld per wedstrijd. En dat ontgaat ook de topteams niet, uiteraard.

De cijfers van Holzhauser zijn redelijk indrukwekkend te noemen. Hij scoorde dit seizoen al 16 keer en gaf evenveel assists in 2793 competitieminuten. Een snelle rekenaar heeft dus door dat hij elke 87,3 minuten minuten van waarde is voor Beerschot - meer dan eens per 90 minuten dus. 2023 Het is ook de topclubs niet ontgaan. Zowel Gent, Club Brugge als KRC Genk hebben zich in het verleden al vol lof voor de middenvelder uitgelaten. Die laatste club was enkele maanden geleden al concreet en zou deze zomer een nieuwe poging wensen te wagen. De Oostenrijker ligt nog tot juni 2023 onder contract en gaf eerder al aan zich voorlopig op Beerschot te focussen en dat hij zijn langdurige verbintenis zou willen uitdoen.