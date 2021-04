"Blauw en zwart gaat echt niet samen": Hein Vanhaezebrouck reageert op vraag van de fans in verband met truitjes en heeft belofte voor volgend seizoen

Het was een opmerkelijk beeld: AA Gent speelde tegen Charleroi in een thuismatch ... in het geel in plaats van in het blauw. En daar was een duidelijke reden voor, zo bleek.

Het zwart-wit van Charleroi en het thuistenue van Gent vloeken nochtans niet, dus het kon zomaar voor de Buffalo's. Maar: Hein Vanhaezebrouck besliste er zelf anders over en koos voor de gele tenues. "Het is een heel lang verhaal", aldus Vanhaezebrouck. "We waren bijna geen kampioen door Charleroi met 1 op 6 in de play-offs. Het kleurverschil tussen dat wit-zwart met dat donkerblauw niet goed ging." Wit en blauw volgend seizoen "Blauw en zwart samen, dat gaat echt niet. Sinds we in het geel spelen tegen Charleroi gaat het beter. Maar ik snap de supporters hun vraag of besognes wel. Zij willen ons in wit of blauw zien." En hij lijkt ook te willen luisteren naar de fans: "We gaan zoveel mogelijk thuis in het blauw spelen volgend seizoen en in het wit op verplaatsing en zo weinig mogelijk in het geel."