Storm weer gesel van Essevee en wil niet met ontgoocheling achterblijven: "Anders waren we al zeker van play-offs"

Nikola Storm heeft zich nog eens op de kaart gezet. De 34 matchen die hij voor Club Brugge op de teller heeft kwamen er niet door niets. Voor Mechelen zit Storm inmiddels aan meer dan het dubbele. Als het van hem afhangt, mocht er wat meer tegen die andere ex-ploeg, Zulte Waregem, gespeeld worden.

Nikola Storm heeft weer maar eens de weg naar doel gevonden tegen Zulte Waregem. Net zoals in de onderlinge duels op 22 november 2020 en 27 juli 2019. "In de laatste vier wedstrijden heb ik vier keer tegen hen kunnen scoren. Het voelt goed. Het is een ploeg die me ligt. Volgende week is het ook tegen een West-Vlaamse ploeg, dus wie weet", verwijst de doelpuntenmaker naar de verplaatsing naar Kortrijk op de slotspeeldag.

Storm straalde na elk van zijn beide doelpunten. "Ik heb een moeilijker seizoen gehad, maar ik geloof in mezelf en mijn kwaliteiten. Het doet deugd dat ik twee keer kan scoren. Ik hoop dat ik dat kan blijven doen en nog meer goals en assists achter mijn naam kan krijgen. Ik weet ook dat mijn kalmte voor doel moet verbeteren. Ik werk daar aan en hopelijk is dat in de toekomst ook te zien."

Veel kansen gecreëerd

Op de Mechelse zege van zaterdagavond valt in elk geval niets af te dingen. "We hebben verdiend gewonnen. We hebben heel veel kansen gecreëerd, we hadden zeven-acht doelpunten kunnen maken. Maar goed, je wint. Dan is het niet zo erg dat het achteraf gezien meer doelpunten hadden kunnen zijn."

KVM toonde wel dat het het echt nog zin had in het seizoenseinde, iets wat op de vorige speeldag in Sint-Truiden een stuk minder was. "Vorige week was het vooral zo dat we iets te slap startten. In de tweede helft probeerden we het nog recht te zetten, maar dat is niet gelukt. We wisten wel dat we in principe hoger moeten staan dan waar we nu staan."

Jammer van puntenverlies in vorige matchen

Zou het een ontgoocheling zijn moest KV naast play-off 2 grijpen? "Langs één kant wel. Op een gegeven moment speelden we tegen de degradatie, maar we zijn vertrouwen blijven hebben in onszelf. We zijn blijven groeien en konden meer en meer naar boven kijken. Jammer dat we het dan in de laatste paar matchen hebben laten liggen, anders waren we al zeker van de play-offs."