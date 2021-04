19-jarige middenvelder breekt helemaal door bij Monaco: "Maar het was lastig om Anderlecht te verlaten"

De jeugdproducten van RSC Anderlecht slagen niet alleen in het paars-witte shirt, maar sommigen beginnen er simpelweg in het buitenland aan. Zo is Eliot Matazo dit seizoen definitief doorgebroken bij AS Monaco.

De voorbije weken stak Eliot Matazo de neus meer dan aan het venster bij AS Monaco. “Op mijn zestiende kreeg ik een pak voorstellen van buitenlandse clubs”, aldus de ondertussen 19-jarige middenvelder. “Monaco was één van die clubs”, gaat het jeugdproduct van RSC Anderlecht verder. “Ze overtuigden me met hun sportieve project en daar pluk ik nu de vruchten van. Het was lastig om Anderlecht te verlaten. Ik speelde er van kleinsaf aan, hé. Maar Monaco is een historische club.”