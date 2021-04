Selim Amallah: "Ga enkel mijn twee goals onthouden"

Selim Amallah was nog eens dé man van Standard, met twee doelpunten in de ruime zege bij KAS Eupen (0-4).

Selim Amallah heeft wel iets met de Kehrweg, want hij scoorde er ook al ini de Beker van België. "Ik vraag me af of ik niet hier moet komen voetballen volgend seizoen", kon er een lachje af bij de Marokkaanse international.

Veel balverlies

"We hadden het moeilijk in het begin van de match, maar de 0-1 heeft ons goed op weg gezet en daarna is het makkelijker geworden."

"We hebben een ander Standard gezien, met een hoger niveau. Ik ga persoonlijk enkel mijn twee goals onthouden, want ik heb veel balverlies geleden. Dat ik de club heb kunnen helpen is het belangrijkste."