Zotte statistiek! El Hadj doet alle records sneuvelen

Geen speler in België die meer kilometers afmaalt dan Anouar Ait El Hadj. De technisch begaafde jongeling van Anderlecht zou zelfs Bundesliga-spelers doen blozen.

Gisteren lieten we u al weten dat Kompany bevestigde dat hij elke match makkelijk 13,5 kilometer haalt. De Waalse krant LDH kon de hand leggen op de exacte cijfers en het is zelfs nog straffer: 13,82 km/per match.

Om even te vergelijken: het record van gelopen kilometers in de Bundesliga staat op naam van Joshua Kimmich van Bayern München. Die liep in 2020 13,73 km tegen Dortmund. El Hadj zijn record is exact hetzelfde, maar zijn gemiddelde wordt opgedreven door de invalbeurten die hij maakte.