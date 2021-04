Maes heeft zijn spelers een keuze gegeven: Anderlecht zal geen cadeau's krijgen

Peter Maes was 'not amused' na de 4-0-nederlaag tegen gouwgenoot Genk. De trainer van de Kanaries wil tegen Anderlecht - dat de punten nog nodig heeft - een veel betere prestatie zien, of er hangen consequenties aan vast.

Maes heeft zijn spelers voor een keuze gezet: ofwel geven ze zondag nog een laatste keer alles ofwel gaan ze het voelen in hun vakantiedagen. Normaal traint STVV nog één week na het einde van de reguliere competitie en mogen de spelers daarna op vakantie. Maes heeft echter gedreigd om daar nog een week bij te doen, weet Het Nieuwsblad. Anderlecht heeft nog minstens een punt nodig en zal het dus niet cadeau krijgen op het kunstgras in Stayen. Voor STVV staat er niks meer op het spel, want ze hebben zich vorige week al gered.





Volg STVV - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:00 (18/04).