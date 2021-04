"Eigenlijk is het een mirakel dat Antwerp zo goed gepresteerd heeft"

Antwerp is sinds maandag zeker van play-off 1, voor het derde jaar op rij reeds. Straf. En na de situatieschets van achter de schermen door GvA nog veel straffer te noemen. Peter Vandenbempt ziet ook de machtsstrijd die er gaande is.

Het stuk beschrijft de relatie tussen 'de clan D'Onofrio' en de rest van de club. The Great Old zat bijzonder verveeld met het artikel en kwam gisteren met een communiqué waarin alles werd ontkend. "Maar niemand gelooft dat", klinkt het bij Sporza.

Een oplossing is volgens Vandenbempt nog niet voor direct. "Paul Gheysens bevindt zich in een soort spagaat-positie. Hij heeft lang gedacht dat het zichzelf zou oplossen. Maar als ik dit allemaal lees, dan is het bijna een mirakel dat Antwerp zo goed heeft gepresteerd dit seizoen."